شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر جديد مفاجئ لـ الأوميجا 3 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوفر الأوميجا 3 بكثرة فى الأسماك وزيوتها ولا يوجد نقص فى الحصول عليها، لكن الاستهلاك العالى تسبب فى نقص فى جميع أنحاء العالم، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”.
وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون الأسماك مكلفة، وهناك أيضًا مخاوف بشأن السموم، مثل الزئبق، والتى تؤثر على العديد من الأسماك الدهنية إلى حد ما.
ونظرًا لأن أحماض أوميجا 3 الدهنية تلعب دورًا فى الرؤية، وصحة الدماغ، والتكاثر، وصحة الجلد والشعر، فإن البحث عن مصادر أخرى أمر هام.
ووجد الباحثون أحد المصادر التى تعتبر أيضًا نعمة للنباتيين هى أوميجا 3 المصنوعة من الطحالب البحرية، وهى غنية بالمركبات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والكاروتينات والفيتامينات والأحماض الأمينية الأساسية.
وفى الواقع، فإن تناول هذه الطحالب أفضل من الأسماك حيث أنها غنية جدًا بأوميجا -3، ولا تحمل خطر التلوث بالزئبق والأشياء الأخرى.
وبدأ العلماء للتو فى استكشاف الفوائد الصحية للطحالب الدقيقة وأفضل السبل للحصاد، ووجدوا بالفعل أن كبسولات زيت الطحالب يمكن أن تكون فعالة مثل تناول سمك السلمون أو تناول مكملات زيت السمك التقليدية.
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