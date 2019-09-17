شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى العلمى للوكالة الدولية للطاقة الذرية يبحث تطور العلاج الإشعاعى لمرضى السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أعمال المنتدى العلمى للوكالة الدولية للطاقة الذرية للعام الجارى، اليوم الثلاثاء، والذى يعقد فى إطار اجتماع الدورة 63 من المؤتمر العام للوكالة وتستمر أعماله يومين ويبحث التطور فى العلاج الإشعاعى لمرضى السرطان.

وقال المدير العام للوكالة كورتيل فيروتا - فى كلمته الافتتاحية - إن قادة العالم تبنوا أهداف التنمية المستدامة فى عام 2015 والتزموا بتقليل عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية مثل السرطان، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن مرض السرطان تسبب فى وفاة ما يقرب من 10 ملايين شخص العام الماضى، ومن المتوقع أن يستمر هذا الرقم فى الارتفاع.

وشدد على أن الطب الإشعاعى يلعب دورًا أساسيًا فى تشخيص وعلاج مرض السرطان، مضيفًا أنه على مدى السنوات العشر الماضية و تحت قيادة المدير العام الراحل يوكيا أمانو، أصبحت مساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على تحسين الوصول إلى العلاج الإشعاعى والطب النووى أولوية قصوى بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وسيبقى الحال مستمرا فى المستقبل.