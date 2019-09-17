نُدب الولادة القيصرية.. متى يخفُّ ألمها؟ وهل تزول تمامًا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبحت أغلبُ النساء يفضلنَّ الولادة القيصرية التي تتطلب تدخلاً جراحيًا من فريق الأطباء المختص على الولادة الطبيعية، وحسب تفسير الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، فإنَّ الأسباب التي تجبرُ الأطباءَ على اللجوء لهذا النوع من الولادات تشملُ حدوث تأخرٍ في سير المخاض، أو إنجابِ طفل كبير الحجم.

ونقدم لكِ فيما يلي بعض المعلومات الهامة التي ربما تجولُ بخاطرك عن ندبِ الجروح التي يبقى أثرها على البطن بعدما تضع الأم طفلها قيصريًا:

هل هناك أنواعٌ مختلفة من الفتحات الجراحية التي يقوم بها الأطباء في عمليات الولادة القيصرية؟

تقول الدكتورة جيسيكا شيبرد، وهي طبيبةُ نساءٍ في ولاية تكساس، إنّه يمكن عمل فتحات جراحية سواء رأسية أو أفقية على جلد البطن وكذلك الرحم، وأنَّ ذلك يعتمدُ بشكلٍ كبيرٍ على ما إن كانت المرأة خضعت من قبلُ لعمليةٍ قيصريةٍ أم لا، وما إن كانت أنجبت توائمَ سابقًا، وما إن كانت خضعت لعمليةٍ قيصريةٍ طارئةٍ، وكذلك يعتمد على مؤشر كتلة جسمها.

ما هي طرق الإغلاق المستخدمة مع فتحات الولادة القيصرية؟

يقول الأطباء إنّه وبمجرد أن يتم إخراج الطفل، يتم إغلاق الفتحات الجراحية ثانيةً، ويتم الاختيار بين الغراء أو عمل غرزٍ طبية. وأوضحت الدكتورة شيبرد، أن ندوب الجرح تتأثر فقط باتجاه فتح الجلد، علماً بأنَّ فتح الجلد الرأسي يعدُّ أكثر إيلامًا عند التماثل للشفاء ولا يكون جذابًا من الناحية التجميلية، ولهذا ربما يتركُ في مكانه ندوبًا.

كيف تكون عملية التماثل للشفاء بالنسبة لفتحات الولادة القيصرية؟

بعد غلق الفتحة الجراحية، يقوم الأطباء بوضع شرائط طبية تُعرف باسم شرائط-ستيري، وهي شرائط ورقية لاصقة تساعد على إبقاء مكان الجرح مغلقًا ونظيفًا في آنٍ واحد. ويُنصَح بالحفاظ على تلك المنطقة جافةً ونظيفةً خلال فترة التماثل للشفاء.

كيف يتم تنظيف جرح الولادة القيصرية؟

تقول الدكتورة شيبرد، إنَّ التنظيف يتم مرةً واحدةً يوميًا باستخدام ماءٍ دافئ بصابون لغسلِ مكان الجرح ومن ثم تجفيفه بعد التنظيف وتغطيته بضماداتٍ فوق شرائط-ستيري.

متى يُتوقعُ التئام جرح الولادة القيصرية؟

تقول شيبرد، إنَّ الجرح يلتئم خلال فترة 3 ـ 6 أشهر، وأنَّ آثار الندب تبدأ في الاختفاء إلى حد ماء خلال بضع سنوات، مع العلم أنَّ سرعة الالتئام تختلف قليلاً من امرأةٍ لأخرى.

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هل تزول تمامًا ندوب الولادةِ القيصرية؟

ليس تمامًا، لكنها ستتلاشى وستترك دومًا شيئًا كما البصمةِ على الجلد.

هل تتسبب جروح وندوب الولادةِ القيصرية في أي ألم؟

تقول الدكتورة شيبرد، إنَّ الجروح تؤلم في البداية، لكنَّ آثارها تبدأ في التراجع مع مرور الوقت، أما بالنسبة للندوب فإذا لاحظتِ أنّها تؤلمكِ بعد انتهاء مرحلة الاستشفاء الأولى، فيجب بالتأكيد الرجوع للطبيب المختص من أجل فحص الأمر ومعالجته.

هل طبيعي أن تثير ندوب الولادة القيصرية الشعور بحكةٍ وانزعاج؟

يقول الأطباء إنَّ ذلك أمر طبيعي وشائع للغاية، فقد تم قطع بعضِ الأعصاب السطحية بالجلد أثناء الولادة؛ ما يجعل المنطقة أثناء عملية التماثل للشفاء شديدةَ الحساسية وربما ينتجُ عن ذلك الشعورُ بالحكة؛ ما يثير ضيق وانزعاج المرأةِ نوعًا ما.

هل طبيعي ألا تشعر المرأة بندب الولادة القيصرية؟

نعم طبيعي، ولا داعي للخوف في حال حدث ذلك، فهذا أمرٌ واردٌ جدًا بعد الولادة ببضعة أسابيع أو أشهر.

هل يمكن إصلاح ندوب الولادة القيصرية بجراحات التجميل؟

ينصحُ الأطباء بإمكانية الاستعانة بأي كريمٍ غني بفيتامين "E" أثناء عملية الاستشفاء؛ إذ يفيد في تحسين شكل الندوب والعمل على إخفائها، كما يمكنُ وضع شريط سيلكون على مكان الندب مدة من 3 إلى 6 أشهر بعد الولادة، وهو أمر فعّال أيضًا.

وحال استمرت الندوب، يمكنك مراجعة طبيب جلدية وبحث إمكانية الخضوع لعملية تجميل تعنى بإعادة شكل الجلد لطبيعته التي كان عليها باستخدام الليزر.