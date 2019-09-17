فيديو.. حصاد الجولة الرابعة من الدوري الألماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار، مساء الأحد، على مباريات الجولة الرابعة من الدوري الألماني "بوندسليجا"، التي شهدت تعثرا جديدا لبايرن ميونيخ، حامل اللقب، بتعادله بهدف لمثله مع مضيفه لايبزيج.

وبهذه النتيجة رفع بايرن رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع، فيما حافظ لايبزيج على موقعه في الصدارة بـ10 نقاط.

وحقق بروسيا دورتموند فوزا كبيرا على ضيفه باير ليفركوزن برباعية دون رد، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني.

وانتصر شالكه بخماسية مقابل هدف على مضيفه بادربورن، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس.

"العين الرياضية" تستعرض في الفيديوجراف التالي أبرز أرقام وحقائق الجولة الرابعة من الدوري الألماني، فتعرف عليها.