5 نصائح للتغلب على فتور المشاعر تجاه شريك حياتك

يعاني الكثير من الأزواج من فتور المشاعر بعد مضي عدة سنوات من الزواج، وذلك للعديد من الأسباب مثل الانشغال بمسؤوليات وأعباء الحياة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات إسعافية كي لا يؤثر فتور المشاعر هذا سلباً على الحياة الزوجية، حسبما جاء في موقع "24 الإماراتي".

وللتغلب على فتور المشاعر وعدم الانجذاب إلى الشريك أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، النصائح التالية:

1- ممارسة المزيد من النشاطات المشتركة

بحسب خبراء العلاقات الزوجية فإن أفضل ما يعيد إلى العلاقة بين الزوجين ألقها وحميميتها، هو ممارسة النشاطات المشتركة بين الزوجين، وخاصة تلك التي تتسم بطابعها الترفيهي، لأن قضاء الزوجين أوقاتاً ممتعة سوية، يقرب المسافات ويعيد تأجيج المشاعر بينهما.

2- استعادة الرومانسية

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من المعروف بأن مشاغل الحياة قد تُغيّب المشاعر الرومانسية بين الرجل والمرأة، لذا لا بد من التنبه إلى هذا الجانب، وتحقيق التوازن بين مسؤوليات الحياة والمشاعر الإيجابية تجاه الشريك، فذلك من شأنه استعادة المشاعر المفقودة.

3- خوض تجارب جديدة مع الشريك

حاول أن تخوض تجارب جديدة مع الشريك مثل القيام بمغامرة أو الذهاب في رحلة إلى موقع سياحي ذو طبيعة رومنسية، فهذه الأجواء تساعد على استعادة المشاعر تجاه الشريك واسترجاع أيام شهر العسل.

4- تبادل الهدايا

قد تساهم الهدايا في إعادة ذكريات الماضي من أيام الخطوبة والشهور الأولى من الزواج، لذا لا تتردد في تقديم الهدايا للشريك مثل الورود وبطاقات المعايدة الرومانسية.