خرافات متعلقة بالفيتامينات إيّاك تصديقها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد تناول الفيتامينات دون داعِ ليس فقط مضيعة للمال ولكنها أيضًا تؤثر سلبًا على الصحة وليس كما يعتقد البعض أنها تفيد ولا تضر.
ويقول الأطباء عن الخرافات المتعلقة بتناول أنواع معينة من الفيتامينات، التي ليس لها أي أساس علمي أو طبي يثبت صحتها وأيضًا ذكرت نوع الفيتامين الأساسي الذي يجب أن تنتظم عليه جميع النساء في حالة التخطيط للحمل.
وأكد العلماء أن حمض الفوليك هو الفيتامين الوحيد الذي يجب على النساء تناوله إذا كانت تخطط للإنجاب، لوقاية الجنين من أمراض تشوّه العمود الفقري والحبل الشوكي.
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