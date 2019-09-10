شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. تعرفى على أنواع الطعام المفيد لطفلك فى اللانش بوكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب المدارس تحتار الأمهات فى نوعية الطعام الصحى والمفيد للطفل، وبعضهن يقمن بإعطائه وجبة الإفطار قبل الذهاب للمدرسة، وإعطائه وجبة إضافية معه إلى المدرسة، وطريقة تحضير "اللانش بوكس" الخاص بطفلك يجب أن تكون صحية ومفيد له ولصحته، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا الفيديو وفقا لموقع "healthline" الطبى. - بيض مسلوق من الأغذية المفيدة الغنية بالكالسيوم الذى يحتاجه طفلك - قطعة من الجبن التى يفضلها طفلك كالجبن الأبيض أو الشيدر تمده بعناصر غذائية عديدة - علبة من الحليب ذو مذاق مختلف كالكاكاو أو الفراولة بها قيمة غذائية عالية تمده بالنشاط والحيوية Advertisements -الخضروات الورقية كالخس والخيار والجرجير تمد الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية -الفواكه كالجوافة والبرتقال والفراولة غنية بفيتامين "سى" الذى يقوى مناعة طفلك -الخبز الذى يفضله طفلك هام لأنه يحتوى على الكربوهيدرات التي يحتاجها جسمه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو معلوماتى.. تعرفى على أنواع الطعام المفيد لطفلك فى اللانش بوكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.