دراسة صادمة لمُحبّي الدجاج.. هذه علاقته بمرض السرطان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت دراسة جديدة عن أمر صادم لمُحبّي الدجاج وهو أن تناوله قد يُصيب الإنسان بأنواع معينة من مرض السرطان.

وحسبما رأى باحثون من جامعة أكسفورد، فإن تناول الدجاج يُعرّض المستهلكين لخطر الإصابة بسرطان دموي نادر مثل ليمفوما اللاهودجكين وكذلك سرطان البروستاتا لدى الرجال.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن البحث تضمّن تتبع 475 ألف شخص في بريطانيا بمنتصف العمر على مدى 8 سنوات بين عامي 2006 و2014.

وأوضحت: "تم تحليل وجباتهم الغذائية إلى جانب الأمراض التي يعانون منها، وأصيب حوالي 23 ألفًا منهم بالسرطان".

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وأشارت إلى أن دراسة خلصت إلى أن تناول الدواجن كان مرتبطًا بشكل إيجابي مع خطر سرطان الجلد الخبيث وسرطان البروستاتا وسرطان الغدد الليمفاوية.

وتُوضّح الدراسة العلاقة بين تناول الدجاج وأنواع معينة من السرطانات، بدلًا من التحقق من أسباب ذلك، وعلى الرغم من ذلك، يعتبر الدجاج هو البديل الصحي للحوم الحمراء، على نطاق واسع حتى الآن.

ومن المعروف أن اللحوم الحمراء تزيد من المخاطر الصحية بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم؛ بسبب كيفية هضم الدم الناتج من منتجات اللحوم.