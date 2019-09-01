شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة نومك الخاطئة تسبب ألم الظهر.. إليكم نصائح لتجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما لم تنتبه من قبل إلى أن وضعية الجسم أثناء النوم قد تؤثر بشكل كبير على صحتك، حيث يمكن أن تسبب آلاماً فى الظهر، بحسب ما ذكر موقع "كلايفند كلينيك"، فى هذا التقرير نقدم لك نصائح للنوم بشكل لا يؤثر على ظهرك ولا يسبب ألم الظهر.



الم الظهر

نصائح لطريقة نوم صحيحة لتجنب ألم الظهر

1- اجعل العمود الفقرى فى وضع معتدل

اختر مرتبة جيدة الصنع أو مرتبة إسفنجية، أو أضف طبقة مرتبة إسفنجية إلى المرتبة الداخلية للحصول على دعم إضافى، بحيث يصبح ظهرك مفروداً ومعتدلاً بشكل متساوٍ، يمكنك أيضاً تغيير وضع نومك أو استخدام الوسائد للحفاظ على عمودك الفقرى معتدلاً.

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2- النوم على ظهرك

وضع النوم الأمثل هو النوم على ظهرك، حيث يعمل هذا على توزيع الوزن بالتساوى على جسمك، ما يقلل من الضغط على مناطق دون أخرى وأسوأ وضع للنوم هو النوم على بطنك، حيث يسبب الضغط على عنقك.





3- لا تنام على جانب واحد فقط وقم بالتبديل

تشير بعض الأدلة إلى أن النوم المعتاد على جانب واحد على فراش غير مناسب قد يسهم فى اختلال التوازن فى العضلات والألم، حيث إن النوم دائمًا على نفس الجانب يعلق منتصف جسمك بين الوركين والكتفين وهي أوسع أجزاء الجذع، لذا ضع وسادة بين ركبتيك للحفاظ على محاذاة الوركين والحوض والعمود الفقرى.

4- استخدام وسادة

بغض النظر عن وضع النوم الذى تختاره، ضع وسادتك أسفل رأسك ورقبتك، لكن ليس كتفيك، إذا كنت تنام على ظهرك، فتأكد من أن الوسادة تملأ الفراغ بين رقبتك والفراش للحفاظ على وضع محايد وإذا كنت تنام على جانبك استخدم وسادة أكثر سمكا.

عند النوم على ظهرك حافظ على رقبتك عن طريق ملء المسافة بين رقبتك والفراش بالوسادة، وعندما تنام على جانبك استخدم وسادة أكثر كثافة وضعها تحت أذنك.