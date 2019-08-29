دراسة حديثة تؤكّد أنّ عنصر الزنك هو أفضل مضاد للالتهاب الرئوي

أعلنت مجموعة من علماء الطب في أستراليا، أن أفضل مساعد في مكافحة الالتهاب الرئوي هو عنصر الزنك.

وتفيد مجلة PLOS Pathogens بأن العلماء أجروا مجموعة تجارب على الفئران المخبرية ، لإثبات أن المواد الغذائية الغنية بعنصر الزنك هي أفضل من يساعد في مكافحة الالتهاب الرئوي. وتضمنت هذه التجارب عدم إطعام الفئران مواد غذائية محتوية على الزنك، فظهر بعد مضي فترة زمنية قصيرة إصابتها بالتهاب رئوي.

واستنتج الباحثون، أن انخفاض تركيز عنصر الزنك في الجسم يزيد من احتمال الإصابة بالالتهاب الرئوي ثلاث مرات. ووفقا لهم، نقص الزنك يؤدي إلى عدم تمكن خلايا منظومة المناعة (خلايا البلعمة) من القيام بوظيفتها بالشكل المطلوب، أي تنخفض قدرتها عدة مرات. ما يعني أنها لن تكون قادرة على السيطرة على انتشار المكورات الرئوية المسببة للمرض.

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ووفقا للعلماء، ينشط الزنك في بؤر تطور العدوى، وهذا يشير إلى سمية المعدن، ما يمنع انتشار مختلف المكروبات.

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تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت في وقت سابق، أن ثلث سكان الأرض يعانون من انخفاض تركيز عنصر الزنك في أجسامهم، ما يسبب تساقط الشعر وانخفاض المناعة وبطء التئام الجروح.

الزنك ضروري للأطفال والمراهقين، لأن نقصه في أجسامهم يسبب بطء نموهم وتطورهم.

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