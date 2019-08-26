شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: السجائر الإلكترونية تؤثر في الأوعية الدموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت دراسة جديدة بعض التغييرات التى تحدث فى وظائف القلب والأوعية الدموية بعد تدخين السجائر الإلكترونية، على الرغم من أن هذه السوائل لا تحتوى على النيكوتين فى هذه الحالة.

وخلصت الدراسة، التى نشرت، الثلاثاء الماضى، فى مجلة «راديولوجى»، إلى أن تدخين السجائر الإلكترونية يؤثر مؤقتًا على وظيفة الأوعية الدموية لدى الأشخاص الأصحاء. ووجد التصوير بالرنين المغناطيسى، على سبيل المثال، تغييرات فى تدفق الدم داخل الشريان الفخذى فى الساق بعد استخدام واحد فقط.

وقال مؤلف الدراسة فيليكس دبليو ويرلى، أستاذ العلوم والفيزياء الحيوية بكلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا إنه فى حال كان شخص ما يدخن السجائر الإلكترونية بانتظام، هناك احتمال، مع مرور الوقت، ألا تعود الأمور إلى طبيعتها بسهولة.