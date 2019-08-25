قصة حب نادرة بين فتاة وعجوز كللت بالزواج تُثير حالة من الجدل في إندونيسيا

تصدرت قصة حب نادرة كللت بالزواج، بين فتاة تبلغ من العمر 27 عامًا ورجلا في الثالثة والثمانين، عناوين الصحف في إندونيسيا، خلال الأسبوع الماضي.ورغم الجدل الدائر حول الفارق العمري بين الزوجين، البالغ 56 عاما، تقول الشابة نورايني إنها وقعت في حب سوديرغو "من أول نظرة"، وذلك في أول مرة رأته فيها في تموز/يوليو الماضي.

وشاهدت نورايني العجوز سوديرغو أول مرة عندما رافقت الفتاة والديها إلى منزل الرجل في ديسا جاتيلابا بمقاطعة غاوا الوسطى لطلب المشورة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ومنذ ذلك الحين، كانت نورايني تختلق الأعذار من أجل زيارة سوديرغو، الذي هو من جيل جدها، رغم أن الرجل لم يكن يظهر أي مشاعر تجاهها.

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