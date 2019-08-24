كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أغسطس 2019 05:25 مساءً - من الطبيعي أن يصاحب الحملَ العديدُ من التغييرات الجسمانية، الناتجة عن تغيُّرٍ بالهرمونات، وربما ينتج عن ذلك العديدُ من الأمراض الجلدية. ويكشف الدكتور عامر العلي، استشاري الأمراض الجلدية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالرياض، عن بعض الأمراض الجلدية التي قد تصيب الحامل.

يقول العلي: إن الأمراض الجلدية خلال فترة الحمل تنقسم الى قسمين، الأول هو التغيرات الفسيولوجية، كزيادة التصبُّغات وكلف الحمل والتشققات الجلدية والحكة، أما القسم الثاني فيتعلق بمشكلات تساقط الشعر بعد الولادة.

الأمراض الجلدية المصاحبة للحامل

• لويحات الحمل الحطاطية الحَكِّيَّة الشروية (Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy):

هو أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا خلال فترة الحمل، ويبدأ بحبيبات حمراء على التشققات الجلدية في البطن، ومن ثَمَّ ينتشر إلى الأطراف مع حكةٍ شديدة، ويحدث في الغالب خلال الأشهر الأخيرة من الحمل.

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• ركود صفراوي داخل الكبد أثناء الحمل (Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy):

يظهر بالأشهر الأخيرة من الحمل؛ نتيجة زيادة في العصارة الصفراوية للمرارة، وهو عبارة عن حكة تبدأُ في اليدين والرجلين ثم تنتشر إلى باقي الجسم، وتشتدُّ الحكة بالليل.

• الهربس الحملي (Herpes Gestations)

مرض نادر الحدوث يظهر بشكل مفاجئ خلال الشهر الرابع إلى التاسع، ويكون على شكل حبوب حمراء حول السُّرَّةِ مع حكة، ثم ينتشر على شكل طفح أرتكاري، وبعد ذلك تتكون الفقاعات. وعادة يتحسن المرض في الشهور الأخيرة من الحمل، إلا أنه قد يعاود الظهور بشدة أثناء الولادة أو بعدها بأيام، لينتهي بشكل تلقائي لدى أغلب المريضات بعد فترة النفاس، وقد يعاود الظهور بشكل أخف من السابق عند استخدام حبوب منع الحمل الهرمونية، أو الحمل مرة أخرى.