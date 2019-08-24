شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاكل شائعة تصيب الفم.. اعرف طرق منعها لتجنب العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الفم أرضا خصبة للبكتيريا الجيدة والسيئة، فهو نشط طوال الوقت ويمكن أن يهاجم أسنانك الصحية في أي وقت، والاعتماد الخاطئ دائما أن تنظيف الأسنان بالفرشاة فقط كافى.

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على صحة فمك بما في ذلك الكلام والمضغ والشيخوخة وما إلى ذلك، ونظرًا لأننا نضع الكثير من الضغوط على أسناننا ، فمن المهم للغاية أن نحافظ على نظافتها، ولكن قبل ذلك ، يجب أن نلقي نظرة على بعض مشاكل الفم الشائعة التي تخلق مشكلة بالنسبة لنا وفقا لتقرير موقع MedlinePlus "





القروح الباردةالقروح الباردة هي نوع شائع من العدوى الفيروسية فهى عبارة عن بثور صغيرة تظهر عادة على الفم وحوله، وتنخفض القروح الباردة في النهاية بعد فترة تمتد من 7 إلى 10 أيام من يوم بدايتها.

القروح الباردة ليست خطيرة ولكنها يمكن أن تكون قاتلة في حالة الشخص الذي يعانى من ضعف نظامه المناعي بسبب الأدوية أو الاضطرابات.

في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة ، على سبيل المثال، إذا انتشرت العدوى إلى العين ، فقد تؤثر على الرؤية.

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تسوس الأسنانالتسوس يسبب تدمير الأسنان بسبب البكتيريا التي تعيش على الفم، حيث تغير الكربوهيدرات التي تتناولها من نسبة الأحماض، وبالتالي هذه البكتيريا والحمض تشكل لوحة على الأسنان وتخلق ثقوب في الأسنان، والتي تسمى تجاويف.





التهاب اللثة (أمراض اللثة)التهاب اللثة هو مرض خطير في اللثة وهو شائع ويحدث الاتهاب بسبب تراكم البكتيريا على سطح السن، ومع مرور الوقت يؤدي إلى فقدان الأسنان ويؤثر على العظام واللثة كذلك. يمكن أن يؤدي في النهاية إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية ومشاكل صحية أخرى.



جفاف الفم جفاف الفم

جفاف الفم ليس مشكلة خطيرة من تلقاء نفسها، ولكنه قد يكون عرض من أعراض الحالة الطبية الكامنة، حيث يحدث ذلك عندما تكون الغدد اللعابية غير قادرة على إنتاج ما يكفي من اللعاب.

يساعد اللعاب على تحطيم الطعام وحماية الفم من تسوس الأسنان وأمراض اللثة، ويكون السبب الرئيسي فيها هو الجفاف، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يكون بسبب مرض السكر.





رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة ناتجة عن ضعف عادات صحة الأسنان، ويزداد الأمر سوءًا بسبب بعض الظروف الصحية وعادات الأكل غير الصحية والأطعمة.



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