فوائد الثوم في حرق الدهون وإنقاص الوزن

يُستخدم الثوم في العديد من المجالات أهمّها الجمال والصحة، ومن فوائده أنه يدخل في عملية إنقاص الوزن. تبحث الكثيرات عن أسهل الطرق التي تساعدهنّ على حرق الدهون من دون اتباع ريجيم قاسي، واللجوء الى الطرق الطبيعية. ومن أبرزها مثلاً تناول 3 ملاعق من ماء الثوم يومياً. والنتيجة مذهلة.

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وصفة ماء الثوم لـنسف الدهون العنيدة

إذا كنت تعانين من تراكم الدهون في منطقة البطن والخاصرتين وتحلمين بالحصول على بطن مسطح، ليس عليك سوى أن تتبعي هذه القاعدة الأساسية: اعتماد نظام غذائي متوازن وخال من الأطعمة الضارة وحرق السعرات الحرارية.

لكن أضيفي إليها أيضاً وصفة ماء الثوم. فهذا المكون، ورغم رائحته القوية والتي تزعج الكثيرات، يتميّز بالكثير من الخصائص العلاجية المهمة. فهو يحمي صحة القلب ويعزز مناعة الجسم وينقي الدم.

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كما أنه يقيك من الإصابة بالكثير من الأمراض المعدية الخطرة ويساعد على خفض مستوى الكوليسترول لديك. وهو يمنع أيضاً ارتفاع ضغط دمك خصوصاً أنه يساهم في توسيع أوعيتك الدموية.

ولتحضير ماء الثوم تحتاجين فقط إلى: 12 حبة ثوم مقشرة. وعليك أيضاً أن تقومي بهذه الخطوات.



قطعي حبات الثوم إلى قطع متوسطة الحجم وضعيها في وعاء. بعد ذلك أحكمي إغلاق الوعاء واتركيه في مكان معرّض لأشعة الشمس لمدة أسبوعين. لكن احرصي على تحريك الخليط مرات عدة يومياً.

بعد ذلك لا تترددي في تناول ملعقة وسط من الماء، 3 مرات يومياً ولمدة شهر واحد. وعلى إثر ذلك توقفي عن اتباع هذه الطريقة. وبعد 6 أشهر كرري الوصفة. وتأكدي أنّك ستحققين هدفك بنسف دهون الكرش والحصول على بطن مسطح بسهولة وخلال وقت قصير