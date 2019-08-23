شكرا لقرائتكم خبر عن لو حصله كسر فى العظام.. نصائح للعناية بجبيرة طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا تعرض طفلك لكسر فى العظام واحتاج إلى تركيب جبيرة لدعم العظام وإعادة التئامها، يجب أن تعرف الطرق الصحيحة للعناية بالجبيرة حتى تؤدى دورها بشكل صحيح ودون أن تسبب أى مشاكل لطفلك، فى هذا التقرير نتعرف على طرق العناية بجبيرة طفلك.

ووفقاً لموقع "كلايفند كلينيك"، قال الدكتور ريان جودوين، جراح عظام الأطفال، إن ارتداء الجبيرة هي أفضل طريقة للمساعدة في التئام العظام بشكل صحيح.

لا تعرض الجبيرة للماء مطلقاً والأفضل أن تستخدم جبيرة مقاومة للماء، لأن عند تعرض الجبيرة للماء يتبلل الحشو داخل الجبيرة، ولن يجف وهذا يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة ، بما في ذلك التهاب الجلد وموت الجلد والتندب الدائم.

-تجنب حمام السباحة وعند الاستحمام استخدم كيسًا بلاستيكيًا لحماية الجبيرة من قطرات الماء.

- إذا تبللت جبيرة طفلك اتصلى بالطبيب في أقرب وقت ممكن لاستبدالها خلال 24 ساعة، ويفضل استخدام الجبائر المقاومة للماء.

Advertisements

-لا تدخل أي شيء فى جبيرة الطفل، فلا تستخدم قلماً لحك الجلد أسفل الجبيرة، حتى لا يصاب العظم المكسور والجلد أسفل الجبيرة، فهناك إصابات جلدية دائمة بسبب شيء بسيط مثل فقدان غطاء القلم داخل الجبيرة، فإذا ضغط شيء ما على الجلد لفترة طويلة ، فقد يسبب تندبًا".

-ابتعد أيضًا عن الرمال والأوساخ والحبيبات الأخرى التي يمكن أن تتسلل إلى الجلد وتسبب تهيجه.

-استخدام مجفف الشعر بالهواء البارد فوق الجبيرة من أعلى للتهوية أو جرِّب مضادات الهيستامين للسيطرة على الحكة.

-اتصل بالطبيب إذا كان طفلك يعاني من ألم أو وخز أو تورم، يجب أن تكون الأصابع أو أصابع القدم أو أجزاء الجسم الأخرى الممتدة من جبيرة طفلك بحجمها الطبيعي ولونها لكن إذا حدث أى تغير اتصل بالطبيب.