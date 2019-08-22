طريقة إعداد وتحضير سلطة الحمص بالخضار

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة الحمص بالخضار

- مقادير الصلصة : زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

الخل الأحمر : 2 ملعقة كبيرة

عصير الليمون : ملعقة كبيرة

بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة - حمص : علبتين (حب / مغسول ومصفى)

- خيار : 1 حبة (مفروم)

- الفجل : 2 حبة (مفروم شرائح)

- الجرجير : كوب (مفروم خشن) طريقة تحضير سلطة الحمص بالخضار 1. اخلطي الخيار والفجل والطماطم والجرجير والحمص في وعاء عميق. Advertisements 2. اخلطي الزيت والبقدونس وعصير الليمون والملح والفلفل والخل في وعاء آخر. 3. صبي المزيج فوق السلطة وحركيها وقدميها. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير سلطة الحمص مع البقدونس وجبن الفيتا طريقة إعداد وتحضير سلطة الشمندر مع جبن الفيتا والبقدونس

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