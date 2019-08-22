طريقة إعداد وتحضير سلطة الحمص مع البقدونس وجبن الفيتا



مقادير سلطة الحمص مع البقدونس وجبن الفيتا

- حمص : كوب (مسلوق ومصفى)

- بقدونس : كوب (مفروم خشن)

- جبن فيتا : كوب (مفتت)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة طريقة تحضير سلطة الحمص مع البقدونس وجبن الفيتا اخلطي الحمص مع البقدونس في طبق.

وزعي جبن الفيتا فوق الخليط.

أضيفي الملح والزيت وعصير الليمون وقلبي المزيج وقدميها. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالثوم والبقدونس طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالثوم و البقدونس

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