القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة الشمندر مع جبن الفيتا والبقدونس

- الشمندر : 2 حبة (مسلوق ومقشر ومفروم مكعبات)

- جبن فيتا : كوب (مكعبات)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- خل البلسمك : ملعقة كبيرة طريقة تحضير سلطة الشمندر مع جبن الفيتا والبقدونس اخلطي الشمندر المفروم مع البقدونس وجبن الفيتا في وعاء.

أضيفي الملح والزيت وعصير الليمون وخل البلسمك وقلبي المزيج وقدمي السلطة فوراً. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالثوم والبقدونس طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالثوم و البقدونس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضير سلطة الشمندر مع جبن الفيتا والبقدونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.