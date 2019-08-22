تحذير دولي من تفشي "الليستيريا".. 150 إصابة في إسبانيا

أصدرت السلطات الإسبانية تحذيرا دوليا بشأن تفشي داء الليستيريا في أنحاء البلاد، إذ ارتفع عدد المصابين إلى 150 شخصا، بينهم مريض لقي حتفه.

ووسط مخاوف من احتمال تفشي الإصابة بين أكثر من 80 مليون سائح يزورون إسبانيا سنويا، قالت وزارة الصحة إنها تتحرى أمر 523 حالة اشتباه بالإصابة.

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جرى تسجيل معظم الحالات المؤكدة في منطقة الأندلس الجنوبية، حيث يقع مصنع لتعبئة لحوم الخنزير مرتبط بالتفشي، لكن هناك حالات أخرى في قطالونيا بشمال شرق البلاد، ولا يزال أكثر من 50 مصابا يعالجون في المستشفى.

وعادة ما تسبب بكتيريا الليستيريا متاعب بسيطة، لكن يمكن أن تكون خطيرة على الحوامل والذين يعانون من ضعف المناعة.

وقالت الوزارة إنها أصدرت تحذيرات إلى سلطات الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية بشأن تفشي المرض، الذي تأكد الثلاثاء أنه وراء وفاة امرأة تبلغ من العمر 90 عاما.

وذكرت الوزارة أن السلطات الصحية فتشت المصنع المعني، المملوك لشركة ماجروديس ومقره إشبيلية، بعد أن أظهرت الاختبارات المعملية وجود الليستيريا في أحد منتجاته، وجرى سحب جميع المنتجات التي أنتجها المصنع منذ الأول من مايو/أيار من الأسواق