سمات لا تعرفها الكثير من النساء عن الرجل الأصلع

يعاني الكثير من الرجال من مشكلة الصلع التي قد تؤثر على ثقتهم بأنفسهم، وتعطي انطباعاً سلبياً لدى الآخرين عن مظهرهم وخاصة لدى النساء.

إلا أن بعض الدراسات التي أجريت مؤخراً، أظهرت سمات إيجابية يتمتع بها الرجل الأصلع لا تعرفها الكثير من النساء، وقد أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا بعض هذه السمات على النحو التالي:

1- الرجل الأصلع ناجح في حياته

تقول العديد من الدراسات أن نسبة النجاح تزداد لدى الرجال الصلعان أكثر من غيرهم، وأن عدم اكتراثهم بمظهرهم يعتبر دليلاً على أنهم عمليّون في حياتهم، الأمر الذي يجعلهم أكثر نجاحاً.

2- الرجل الأصلع يتمتع بالقوة

وفقاً لدراسة أجريت في جامعة ولاية بنسلفانيا، فإن الرجل الأصلع يتمتع بشخصية قوية. وقد أجرت الدراسة استفتاء تم خلاله عرض صور لمجموعة من الرجال قبل وبعد إصابتهم بالصلع، وكانت معظم ردود أفعال المشاركين في الدراسة تشير إلى أن الرجل الأصلع أكثر قوة وهيمنة.

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3- الرجل الأصلع أكثر ذكاء

أجرى عالم النفس رونالد هينز من جامعة سارلاند بحثاً شمل أكثر من 20000 شخص. وأظهرت النتائج بأن نسبة كبيرة من المشاركين اعتبروا بأن الصلع يُظهر الرجل أكبر سناً وأكثر حكمة وذكاء.

4- الصلع الجزئي أقل جاذبية

أظهرت الدراسة التي أجريت في سارلاند بأن الصلع الجزئي أقل جاذبية مقارنة مع الصلع التام، وخاصة لدى أولئك الذين يفقدون الشعر في مقدمة ومؤخرة الرأس.

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