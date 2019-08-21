شكرا لقرائتكم خبر عن مطبوخة أو في السلطة.. كتر من الخضراوات الورقية عشان تحافظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الخضراوات الورقية من أهم أنواع الخضراوات التى نستخدمها دائما، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتحميه من الاصابة بالأمراض المختلفة.

خضروات ورقية لذلك يقدم الخليج 365 فوائد تناول الخضراوات الورقية على صحة الجسم وفقا لما ذكره موقع healthlineوهى: 1:نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة فتعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع الداكنة. 2:تناول الخضراوات الورقية باستمرار يساعد على طرد السموم والجراثيم من الجسم. Advertisements 3: تحتوى الخضراوات الورقية على كمية كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض والعدوى. 4:تعزز صحة العضلات والمفاصل وتحد من خطر الاصابة بهشاشة العظام والكسور. 5:تحافظ الخضراوات الورقية على صحة الجهاز الهضمى وتعالج الالتهابات والقرح. 6:نظرا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات فتناول الخضراوات الورقية يحمى الجسم من الأمراض السرطانية المختلفة. 7: ينصح مرضى السمنة بالإكثار من تناول الخضراوات نظرا لفوائدها العديدة على صحة الجسم والتخلص من الدهون المتراكمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطبوخة أو في السلطة.. كتر من الخضراوات الورقية عشان تحافظ على صحتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.