شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لعلاج سلس البول .. منها تقليل شرب الكافيين وممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلس البول من المشاكل الصحية الشائعة التى تصيب كثير من الناس، وهناك نوعان من سلس البول: الإجهادى والنفسى، فى هذا التقرير نتعرف على مجموعة نصائح لعلاج سلس البول، وفقاً لموقع "Doctor".

الحفاظ على نظام غذائي صحي

تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة لتجنب الإمساك، لأن الإمساك قد يسبب الضغط أثناء تمرير البراز وهذا يفرض ضغطًا إضافيًاً على قاع الحوض، مما قد يؤدي إلى زيادة السلس البولي، كما تحتوي الفواكه والخضروات على نسبة عالية من الماء، لذلك ضع ذلك في الاعتبار كجزء من إجمالي كمية السوائل التي تتناولها.

حافظ على رطوبتك

لا تقلل من استهلاك السوائل بشكل عام، إذا كنت تشرب الكمية المناسبة يجب أن يكون البول أصفر باهت، يجب أن تشرب حوالي لترين من الماء يوميًا- أي حوالي ستة إلى ثمانية أكواب.

ستحتاج إلى شرب المزيد عند ممارسة الرياضة أو في الطقس الحار لأنك ستعرق أكثر وتفقد الماء، مما يجعل البول أكثر تركيزًا، قد يؤدي هذا إلى تهيج المثانة وجعلها مفرطة النشاط.

إذا كان عليك الاستيقاظ أكثر من مرة في الليل للذهاب إلى المرحاض ، فحاول ألا تشرب أي سوائل خلال ثلاث ساعات قبل الذهاب إلى السرير.

Advertisements

قلل الكافيين

قلل من تناول الشاي والقهوة والكولا وغيرها من المشروبات المحتوية على الكافيين، لأنها تعمل علي تنبيه المثانة ويمكن أن يجعل سلس البول أسوأ. كما أن الكافيين أيضًا مدر للبول، يمكن أن يساعد التقليل من الكافيين في تقليل زياراتك للذهاب إلى المرحاض.

تتبع تكرار ذهابك إلى الحمام

يمكن أن تساعدك كتابة أوقات دخول الحمام على تتبع الأعراض الخاصة بك على مدار 24 ساعة.

كمية البول المناسبة - يجب أن تستهدف حوالي 1.5 لتر من البول يوميًا، من حوالي ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل، يمكنك استخدام إبريق القياس للتحقق من ذلك في المنزل.

ممارسة الرياضة

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مثل المشي يساعدك على تقليل سلس البول، لكن حاول تجنب الرياضات ذات التأثير العالي مثل القفز والجري والتي تزيد من ضغط البطن.

ارتداء الملابس المناسبة

ارتدي ملابس يسهل إزالتها، لأن الملابس الصعبة أو التي تستغرق وقتًا طويلاً لإزالتها تجعلك لا تذهب إلى المرحاض في الوقت المناسب وقد تحتاج إلى تغيير الملابس.

تمارين قاع الحوض

يمكن عمل تمارين لتقوية قاع الحوض بانتظام، وهذه التمارين تقوى عضلات الحوض.