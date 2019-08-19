شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لا تعرفها لأوراق الجوافة.. أهمها خفض الكوليسترول والسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستخدم أوراق الجوافة والعشبية لعلاج العديد من الأمراض نظرا لخصائصها الطبية، وفيما يلي الفوائد الصحية من أوراق الجوافة، وفقاً للموقع الطبي الأمريكي "Medical News today".

فوائد ورق الجوافة

1- تساعد في تخفيف الوزن الجوافة تساعد في فقدان الوزن عن طريق منع النشويات المعقدة التي يتم تحويلها إلى سكريات.

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2. مفيدة لمرضى السكر وفقا لبحث أجراه معهد ياكولت في اليابان، اشار إلي أن أوراق الجوافة يمكن أن تقلل بشكل فعال من نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري عن طريق الحد من نشاط انزيم "Alpha glucosidease"، وعلاوة على ذلك، فإنها تمنع امتصاص السكروز والمالتوز من قبل الجسم، وبالتالي تخفض مستويات السكر في الدم، وشرب أوراق الجوافة لمدة 12 أسبوع يقلل من مستويات السكر في الدم دون زيادة إنتاج الأنسولين.

3. تخفض الكولسترول وقد أثبتت الأبحاث أن شرب أوراق الجوافة لمدة 3 شهور يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في LDL أو الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية دون أي تأثير سلبي على الكولسترول الجيد. الى جانب ذلك، أوراق الجوافة هي منشط كبير للكبد.

4. علاج الإسهال أوراق الجوافة هي علاج للإسهال، حيث تغلي 30 غراما من أوراق الجوافة مع حفنة من دقيق الأرز في 1-2 أكواب من الماء ويشرب هذا مرتين في اليوم.