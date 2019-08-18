علاجات منزلية لانسداد الجيوب الأنفية لدى الرضيع

تحث التوصيات الطبية لرعاية الطفل على عدم إعطاء الصغار تحت سن سنتين أدوية السعال والبرد التي تتوفر من دون وصفة طبية. لكن عند إصابة الطفل بنزلة برد يحدث انسداد للجيوب الأنفية، ويسبب ذلك للصغير إحساساً بالانزعاج، وصداعاً، وصعوبة في التنفس. ويُنصح دائماً بعلاج انسداد الجيوب الأنفية منزلياً إلا إذا كانت مصحوبة بارتفاع في الحرارة.

ترطيب الغرفة. لتخفيف الانسداد استخدم مرطّب الغرفة، أو قم بغلي بعض الماء لينتشر بخاره في المكان. كلما زادت الرطوبة كلما قلّ احتقان الجيوب الأنفية والحلق.

البخّاخ. قم بترطيب فتحة الأنف باستخدام بخّاخ، أو وضع قطرات من ماء "سالين" لإذابة المخاط.

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تنظيف الأنف. بإمكان الأم أو الأب مساعدة الصغير على تنظيف أنفه، لأنه لا يستطيع أن يتمخّط بنفسه. لعمل ذلك استخدم حقنة بلاستيكية (سرنجة)، وقم بإدخالها قليلاً إلى داخل الأنف مع الضغط على منتصف الأنف لعصر المخاط وسحبه بالحقنة. يساعد ذلك على تقليل الميكروبات في مجرى التنفس وتسريع الشفاء.

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