تعرف على تصرفات للأزواج تزعج الزوجات

تحدثت مجموعة من النساء عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن أبرز التصرفات المزعجة لأزواجهن.

وبدأت المناقشة من قبل امرأة بريطانية على موقع "مومز نيت" لتشتكي من تصرفات زوجها، واعترفت أنها تشعر بغضب شديد، عندما يقوم بعصر معجون الأسنان من المنتصف.

وسألت باقي مستخدمات الموقع، عن التصرفات التي تثير غضبهن من أزواجهن، فحصلت على العديد من الردود. حيث عبرت النساء عن استيائهن من العديد من التصرفات التي يقوم بها أزواجهن.

وقالت إحدى المستخدمات إنها تشعر بغضب شديد، ولا تستطيع تحمل زوجها وهو يقوم بتنظيف أسنانه، ويتجول في أرجاء المنزل.

وكتبت المستخدمة "يقع حمّامه في الطابق السفلي، وعندما ينظف أسنانه، يتجول في أرجاء الصالة، والمطبخ، وغرفة المعيشة، وكل ما أستطيع أن أشمه هو رائحة النعناع الرهيبة. أنا أكره رائحة النعناع".

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واشتكت سيدة أخرى بأن زوجها اعتاد على عمل أشكال من أظافره بعد قصها، وهي عادة مثيرة للاشمئزاز، وحتى ابنه الصغير نبهه إلى هذه العادة السيئة.

وعبرت مستخدمة عن استيائها من زوجها، لأنه اعتاد على استعجالها لتحتسي مشروباتها الساخنة بشكل سريع، بينما قالت سيدة أخرى إن زوجها مهووس بالترتيب، ويقوم بإعادة الأشياء والأدوات إلى مكانها، على الرغم من أنها لا تزال تستخدمها.

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