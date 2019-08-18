الدكتور هشام عبدالله يُوصي بالتخلّص سريعًا مِن سمنة الأطفال

أكد الدكتور هشام عبدالله استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة وتنسيق القوام، أن السمنة واحدة من أهم الأمراض التي يجب توخي الحذر منها، مشيرا إلى أن سمنة الأطفال والمراهقين لأنها تؤثر بالسلب على صحة الأطفال والمراهقين حيث يتجمع في جسم الطفل كمية زائدة من الدهون وينتج عن هذا زيادة وزن الطفل عن المعدل الطبيعي الذي يناسب عمره وطوله.

وبيّن هشام عبدالله أن سمنة الأطفال مثيرة للقلق لارتباطها بزيادة خطر إصابة الطفل بالاضطرابات الصحية المؤثرة غالبا في البالغين كالسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول؛ لذلك لا بد من الانتباه ومعرفة الأسباب الكامنة وراء زيادة وزن الطفل والطرق العلاجية التي يجب اتباعها وفي أي سن يمكن انقاص وزن الأطفال.

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أضاف أنه عادة ما يتم اللجوء إلى العمليات الجراحية في حالات المراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين لم تنجح معهم أساليب تغيير أنماط الحياة لتخفيف الوزن وقد يلجأ الأطباء إلى الجراحة في الحالات المُستعصية التي يشكل فيها الوزن خطراً أكبر على صحة الطفل من مضاعفات الجراحة.

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وأشار الدكتور هشام عبدالله إلى أن السمنة تؤثر بشكل كبير على قوة العظام والتهاب المفاصل وتتسبب في ألم شديد أسفل الظهر، وكذلك ضيق في التنفس والرئتين وزيادة عدد ضربات القلب، ويمكن أن تكون سبب في نقص نسبة الأكسجين في الدم وهو من الأسباب الرئيسية لإصابة الجسم بمرض السكري، كما يحدث لمريض السمنة الإصابة الشديدة بالدوالي والتي تكون مصحوبة بألم في الساقين وبعض التقرحات والالتهابات.

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