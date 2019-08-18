شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح بعد عملية استئصال الزائدة الدودية..اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استئصال الزائدة الدودية من العمليات الجراحية الشهيرة التى يتعرض لها الكثيرون ويكون ذلك نتيجة الالتهاب الشديد بها وتجنب العدوى والسموم فى الجسم، لا تشكل العملية خطورة على صحة المريض ولكن يجب اتباع بعض النصائح بعد اجراء العملية للشفاء والتئام الجرح بسرعة.

ومن علامات التهاب الزائدة الدودية " الشعور بألم شديد فى الجانب الأيمن من البطن، الشعور بالغثيان والقئ، انتفاخ شديد فى البطن،صعوبة فى التبول، ارتفاع شديد فى درجة الحرارة، عسر الهضم".

ووفقا لما ذكره موقع myhealth فأن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها بعد اجراء عملية استئصال الزائدة الدودية وهى:



نصائح بعد اجراء العملية

1:الالتزام بالراحة والحصول على قسط كافى من النوم فيساعدك ذلك على الشفاء بشكل أسرع.

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2:تجنب رفع الاشياء والحمل الزائد حتى لا تتعرض للنزيف والتعب.

3:تناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة حتى لا تتعرض لمضاعفات تؤثر على صحتك.

4:بعد يومين من العملية من الممكن أن تتحرك وتمشى لمسافات قليلة حتى تسترجع نشاط الجسم وحيويته.

5:فى حالة الألم الشديد على الرغم من تناول الأدوية والمسكنات يجب زيارة الطبيب فورا لفحص الجرح والاطمئنان على الحالة.

6: الاهتمام بتغيير الجرح وتنظيفه وذلك تحت اشراف الطبيب.