زوجان من "كاليفرونيا" يرتديان ملابس متشابهة على مدار 68 عامًا

اعتاد زوجان من ولاية كاليفورنيا الأميركية ارتداء ملابس متشابهة، وذلك على مدار 68 عاما مرت على زواجهما، حيث كشف الزوجان سر سعادة واستمرار زواجهما طيلة هذه العقود، وكان سر غير غريب إلى حد كبير، حيث قالا إن سعادتهما الزوجية تكمن وراء ارتدائهما ملابس متطابقة كل يوم، بحسب موقع sacramento CBS.

وقال الزوجان فرانسيس وروزماري كلونتز، الذي بدأ ارتباطهما منذ كانا في المرحلة الإعدادية، إنهما ينسقان ارتداء ملابس متطابقة منذ ما قبل الزواج.

وقالت الزوجة روزماري كلونتز: "أحضرت لنا أمي قمصانا متشابهة عندما كنا في المدرسة الثانوية، ومنذ ذلك الحين ونحن نرتدي ملابس متطابقة".

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من جانبه قال فرانسيس كلونتز، إنه لم يمانع في ترك مسؤولية خزانة ملابسه لزوجته طيلة 68 عاما، وأوضح "لقد أخترت أنا هذا الأمر لمصلحتي، ولا داعي للقلق بشأنه".

واختتم الزوجان، اللذان خدما سابقًا كقساوسة في كنيستهما، إن الدين كان أيضًا جزءا كبيرا من نجاح زواجهما.

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