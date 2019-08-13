تعليم الأطفال حرف الميم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 01:34 مساءً - هل وصلت في تعليم طفلك لحرف الميم؟، إذا كان الأمر كذلك فأنت تكونين قد قطعت شوطاً كبيرا في تعليم طفلك الحروف العربية، وذلك يجب أن تستمري وتتابعي مع " الخليج 365 وطفلك" خطوات تعليم الطفل حرف الميم كالتالي وكما يشرح لنا المعلم المرحلة الدنيا الابتدائية وسيم يوسف

شكل حرف الميم

حرف الميم له عدة أشكال فهو في أول الكلمة ووسطها وآخرها.

في آخر الكلمة يكون شكله مختلفاً عن أولها ووسطها.

في أول الكلمة يجب أن نلفت نظر الطفل إلى أنه يكون متصلاً بحروف تليه مثل كلمة " مدرسة".

لاحظي عند تعليم الطفل الحرف الجديد أن تأتي بأمثلة لكلمات قد تعلم حروفها سابقاً ولا تأتي بكلمات كأمثلة لم يتعلم حروفها بعد.

شكل الحرف يكون منفصلاً في بعض الأحيان في نهاية الكلمة مثل: كلمة " ردم".

وشكل الحرف يكون متصلاً في نهاية الكلمة مثل كلمة " رسم".

وقد يكون في وسط الكلمة مثل كلمة " شمس".

حرف الميم بالتنقيط

تعتبر طريقة التنقيط من أفضل الطرق وأسهلها وأولها لتعليم الطفل الكتابة.

أكتبي حرف الميم منقطاً ومنفرداً دون أن يتصل بأي حرف.

أطلبي من الطفل أن يمر على النقاط مع ترديد لفظ الحرف وأن ينظر طفلك على حركات شفتيك أثناء النطق.

يبدأ حرف الميم بدائرة ثم نصنع لها ذيلاً لكي يستمتع الطفل بالوصف.

يجب مراعاة وضعية السطور عند الكتابة.

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أمثلة على كلمات بها حرف الميم:

لقد توسع المحتوى اللغوي لطفلك ولذلك يمكنك أن تطلبي منه أن يأتي بكلمات تحتوي على حرف الميم.

هناك كلمات تبدأ به مثل: مفتاح، مثلث.

هناك كلمات يوجد حرف الميم في وسطها مثل: قمر.

هناك كلمات يوجد حرف الميم في نهايتها مثل: حزام، حرام.

رسم كلمات تحتوي حرف الميم

قومي برسم علم واطلبي من الطفل تلوينه ونطق الكلمة.

أرسمي الشمس والقمر واطلبي منه أن يشرح الفرق بينهما ولكن كل واحدة تحتوي على حرف الميم.

قصة حرف الميم

نعم عزيزتي الأم يمكنك أن تقومي بتأليف قصة تحتوي كلماتها على حرف الميم لكي يعتاد الطفل على نطقه جيداً مثل أن تقولي له:

قام مروان بزيارة بيت جدته، ويسمى بيت الجدة بيت القمر وهو فيه شجر كثير الثمر وهكذا..........