شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أشياء تسبب كثرة التبول ليلاً منها الكافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التبول الليلى من المشاكل الصحية الشائعة التى تصيب كثيرا من الناس، ويسبب الاستيقاظ أثناء الليل للتبول، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز الأسباب الشائعة للتبول الليلي، وفقاً لموقع "كليفلاند كلينيك".



التبول الليلي

ما هو التبول الليلى ؟

هي حالة تستيقظ فيها أثناء الليل للتبول، وتصبح هذه الحالة أكثر شيوعًا مع تقدم العمر وتحدث في كل من الرجال والنساء.

أسباب التبول الليلى

هناك العديد من الأسباب المحتملة للتبول الليلى وهى:

-شرب كمية كبيرة من السوائل والمياه.

-مرض السكري غير المعالج (من النوع الأول والثانى).

-مرض السكري الكاذب ومرض سكري الحمل.

-فشل القلب الاحتقاني.

-وذمة الأطراف السفلية (تورم في الساقين).

-اضطرابات النوم مثل توقف التنفس أثناء النوم.

-بعض الأدوية، بما في ذلك مدرات البول وفيتامين د وغيرها من الأدوية.

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-شرب الكثير من السوائل قبل النوم، وخاصة القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

وهناك عدة أسباب لانخفاض قدرة المثانة فى الليل منها:

-انسداد المثانة.

- فرط نشاط المثانة.

-عدوى المثانة أو عدوى المسالك البولية المتكررة.

-التهاب المثانة وتورمها.

-التهاب المثانة الخلالي (ألم في المثانة).

-تضخم البروستاتا الحميد وهو نمو مفرط غير سرطاني للبروستاتا يعيق تدفق البول.