6 نصائح للأمهات لتشجيع أطفالهن على ممارسة الرياضة

في فصل الصيف والعطلة المدرسية، لا بد من أنشطة مفيدة وترفيهية، تشغل أوقات فراغ الأطفال.

وبما أن ممارسة الرياضة من أكثر النشاطات المفيدة لصحة الأطفال، أورد موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني نصائح للأمهات لدفع أطفالهن لممارسة الرياضة بشكل تلقائي:

1- التحفيز عبر الجوائز

من الممكن أن تشجعي أطفالك على ممارسة الرياضة بعد الوعد بهدايا مجزية إذا حققوا إنجازاً مهماً في إحدى رياضاتهم المفضلة.

2- القفز على الترامبولين

القفز على الترامبولين، من أكثر النشاطات التي تجذب الأطفال، وتمنحهم فرصة للمرح والتمتع بالنشاط لفترة طويلة.

3- الألعاب المائية

الأطفال يحبون اللعب بالفطرة، ويمكنهم التمتع في أحد المنتجعات بممارسة الألعاب المائية، مثل السباحة، أو التزلج المائي.

Advertisements

4- سباقات الجري

بما أن معظم الأطفال يتحلون بالتنافسية، فإن سباقات الجري قد تكون من الرياضات المثالية، إذ يساعد الجري على تحسين صحة القلب والعضلات، وينشط الدورة الدموية.

5- المساعدة في أعمال الحديقة

يعتبر أي نشاط بدني مفيداً لصحة الإنسان، لذلك فإن السماح للأطفال بالمساعدة في أعمال الحديقة يساهم في تقوية عضلاتهم وتنشيط دورتهم الدموية.

6- ركوب الدراجات

المعروف أن الأطفال يعشقون الدراجات، لذلك سيكون من المفيد اصطحابهم في نزهات منتظمة على متن الدراجات كلما أمكن.