طبيب ألماني يحذر من الاستحمام بالماء البارد في الصيف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر طبيب الأمراض الباطنة الألماني، ديرك سكوفاش، من الاستحمام بماء بارد للغاية وتناول المشروبات المثلجة في الصيف، معللا ذلك بأن الجسم يتعين عليه بعدها رفع درجة حرارته إلى درجة الحرارة الخارجية، الأمر الذي يستهلك الطاقة ويشكل عبئا عليه، لذا من الأفضل الاستحمام بماء فاتر.

وأضاف أن هذا الأمر ينطبق أيضا على المشروبات المثلجة، مشيرا إلى ضرورة شرب الماء خلال فصل الصيف بمعدل يتراوح بين 5 .2 و3 لترات، في حين يتعين على مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم مراجعة الطبيب المعالج بشأن كمية الماء المسموح بشربها.

وحذر الطبيب الألماني من ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة في وقت الظهيرة، مشيرا إلى أنه ينبغي ممارستها في الصباح الباكر أو في المساء.

وأكد أنه من الأفضل خلال فصل الصيف تناول وجبات صغيرة كثيرة بدلا من الوجبات الكبيرة، مع مراعاة الإكثار من الخضراوات والفواكه، خاصة ذات المحتوى العالي من الماء كالخيار والبطيخ.