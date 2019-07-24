شكرا لقرائتكم خبر عن ما تريد معرفته عن التهاب المعدة الناتج عن شرب الكحول.. يسبب سرطان الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من مدمنى الكحول، فأنت في خطر كبير من الإصابة بعدد من الأضرار الصحية بسبب الإفراط في شرب الكحوليات، ويعد التهاب المعدة مشكلة رئيسية.

التهاب المعدة من الكحول

شرب الكحول بشكل منتظم ومفرط وفقا لتقرير موقع " alcoholrehabguide " يضر بغشاء المخاط في المعدة والذي يؤدي إلى التهاب في المعدة، ألم البطن الحاد هو العلامة الأكثر شيوعا لالتهاب المعدة الناتج عن شرب الكحول.

وهناك نوعان من التهاب المعدة: "الحاد والمزمن"، في حين أن التهاب المعدة الحاد مؤقت، إلا أن التهاب المعدة المزمن يعد خطيرًا خاصة إذا لم تتم معالجته في الوقت المحدد، فقد إلى سرطان البنكرياس أو الكبد أو المعدة.

وتشمل علامات التحذير لوجود التهاب فى المعدة بسبب الكحول:

انتفاخ المعدة .

وجع البطن.

عسر الهضم.

اضطراب المعدة.

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فقدان الشهية.

الشعور بالحرقة في المعدة.

اجراءات وقائية لمنع التهاب المعدة

أولا وقبل كل شيء، يجب تقليل استهلاك الكحول، نظرًا لأنه هو ما يسبب التهاب المعدة، فمن الأفضل تجنبه لأطول فترة ممكنة من أجل صحتك الجيدة.

بعض النصائح الإضافية الأخرى التي يجب عليك مراعاتها لتأمين صحتك:

1. التمرين يوميا: للحفاظ على صحتك ويمكن أن تمارس فقط رياضة المشى 30 دقيقة 3 مرات فى الأسبوع.

2. لا تجهد نفسك لأنه من أسوأ الأمور لصحتك، وحاول أن تحافظ على هدوئك طوال اليوم.

3. اعتماد نمط حياة صحي يحتاج جسمك إلى التغذية المناسبة للحفاظ على لياقتك، وابتعد عن تناول الوجبات السريعة وبدلاً من ذلك تناول الأطعمة الصحية.