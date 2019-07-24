شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الإجهاد بالتنفس والرياضة اليومية.. اعرف الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بالتعب والإرهاق والإجهاد ؟..نعم..لذا عليك التعرف أن العديد من الأشخاص يعانون من الشعور بالإجهاد والتعب المستمر نتيجة للضغوط النفسية التي يمر بها العديد، ولذا عليك قراءة هذا التقرير للتعرف علي أفضل النصائح الهامة التي تساهم بشكل كبير في القضاء على هذه المشاعر السلبية، وذلك وفقا لموقع "healthline".

علاج الاجهاد

هناك العديد من الأسباب التي تزيد من الشعور بالإجهاد والتعب، ومنها التعرض الدائم للضغوط النفسية القاسية، وأيضا عدم أخذ القسط الكافي من النوم أي النوم عدد ساعات قليلة، وعدم تناول الطعام بشكل جيد وصحي، وهنا يزداد الأمر سوءا، ولذا عليك توخي الحذر من هذه الأسباب.

وهناك بعض الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء على الإجهاد والتعب، ومنها:

-يمكنك ممارسة رياضة الشهيق والزفير فهي تساعد بشكل كبير في القضاء علي الإجهاد والقلق، ولذا عليك الجلوس يوميا في شرفة المنزل والنظر للشارع ثم التقط أنفاسك بهدوء، لأن هذا الأمر يزيد من شعورك بالراحة ويخلص من التعرض للقلق والإجهاد والتعب.

Advertisements

-النوم لمدة لا تقل عن 7 ساعات يوميا، تساعد علي تجنب التعرض أو الاصابة بالإجهاد والتوتر، فالنوم له دور كبير في القضاء علي العديد من الشعور السلبي الذي يتعرض ويمر به الكثيرون، ولذا عليك أخذ القسط الكافي من النوم يوميا لتجنب الشعور أو الإصابة بمثل هذه الأعراض.

-تناول الأطعمة الصحية الغنية بالخضروات والفواكه، فهي تساعد بشكل كبير في الحفاظ علي صحتك وتقلل من فرص التعرض والإصابة بالإجهاد والتعب، لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسمك، والتي تساهم بشكل كبير في إمداده بها، وأيضا تعمل علي الشعور بالراحة النفسية.

-ممارسة الرياضة من أفضل النصائح التي يجب عليك القيام بها بشكل دائم، لأنها تساعدك في التخلص من هذا الأمر بشكل كبير، ولذا عليك ممارسة المشي يوميا، فالمشي أو الذهاب للصالات الرياضة له دور كبير في التخلص من القلق والتوتر.