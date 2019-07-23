شكرا لقرائتكم خبر عن التعرض لضوء المحمول على السرير يحرمك من النوم.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل لديك مشكلة فى النوم؟ هل تستخدم هاتفك قبل النوم؟ إذا فاحذر لأن ضوء الهاتف يمكن أن يكون السبب فى حدوث الأرق وعدم القدرة على النوم.

لضوء الموبايل وفقا لموقع " sleepfoundation " تأثيرات شديدة على نومك، فقد يمكن أن يؤدى استخدام الضوء فى الليل إلى اضطراب النوم، يليه العديد من المشكلات الصحية الأخرى، ويمكن أن يؤثر عدم النوم فى الليل على التوازن الهرموني، والوزن، وغيرها من مشاكل الصحة العقلية والجسدية.

وأصبح الضوء الأزرق الساطع المنبعث من الهواتف المحمولة بمثابة تحد جديد للنوم، فهو لا يخلق فقط الأرق ولكن يؤدي أيضا إلى ضعف أداء الدماغ أيضا، هناك عوامل أخرى أيضًا تؤدى إلى حدوث اضطراب فى النوم وتسبب اضطرابات في النوم مثل الإجهاد والنيكوتين والنظام الغذائي السيئ والكحول وما إلى ذلك، ولكن يُعتبر الضوء الساطع من الموبايل العامل الجديد الذي تم إثباته في قائمة أسباب اضطرابات النوم.

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النظر فى الموبايل قبل النوم

هو الهرمون الذي يتحكم فى إيقاع الساعة البيولوجية أو دورة النوم، ومن المعروف أيضا باسم هرمون النوم أو هرمون الظلام، الضوء الأزرق الساطع يقيد إنتاج الميلاتونين بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تقليل محتوى الميلاتونين في الدماغ الأمر الذى يجعلك مستيقظا.

مع التكنولوجيا المتنامية أصبح الهاتف المحمول أولوية، وأصبحت مراجعة رسائل البريد الإلكتروني ومشاهدة الفيديو والتصفح عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم جزءًا من حياتك اليومية، مما يجعل عقلك يقع في فخ التكنولوجيا والاستيقاظ طويلا.