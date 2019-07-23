أزمة "إيبولا" تقيل وزير الصحة في الكونجو الديمقراطية

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رويترزالثلاثاء 2019/7/23 01:23 ص بتوقيت أبوظبي
"إيبولا" يودي بحياة 1700 شخص في الكونجو
استقال وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية، أولي إيلونجا، الإثنين، بعد أن نُزِعت عنه مهمة إدارة تفشي "إيبولا" بالبلاد، ما يمهّد الطريق لبدء استخدام لقاح ثانٍ بغية احتواء الوباء.
وفي خطاب استقالته، انتقد الوزير قرار بدء استخدام اللقاح الثاني الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية، وقال إن اللقاح المذكور لم تثبت فاعليته.
وأشرف إيلونجا طوال عام على مكافحة ثاني أخطر تفش لـ"إيبولا" في التاريخ، حيث أسفر المرض عن قتل ما يفوق 1700 شخص، وأعلنته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية في الكونجو.
وعين رئيس البلاد فيلكس تشيسكيدي، السبت، فريقاً بقيادة جان جاك مويمبي، مدير معهد الأبحاث الطبية الحيوية، لتنسيق استجابة الحكومة بدلاً من إيلونجا.
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