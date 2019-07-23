شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عند تناول جرعة زائدة من الفيتامينات والمعادن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أهمية تناول الفيتامينات لبعض الأشخاص بصورة يومية، ولكن هل تساءلت يومًا ماذا يحدث عندما يكون جسمك محملاً بالفيتامينات والمعادن؟

يتم إثراء العديد من الأطعمة التى نستهلكها بالفيتامينات والمعادن، علاوة على ذلك، نعتقد أيضًا أنه من الجيد لصحتنا أن تتناول المكملات الغذائية، ولكن بدون التحقق من ما هو موجود على الملصق، وإذا كنت تأخذ أكثر من نوع من الفيتامينات معا، فيمكنك بسهولة تجاوز الجرعة اليومية الموصى بها، مما قد يؤدى إلى مشاكل وذلك وفقا لتقرير موقع "health 24".



فيتامنيات

لا تنتج أجسامنا فيتامين (C)، مما يعني أننا بحاجة إلى الحصول على فيتامين (C) من طعامنا أو مكملاتنا، على عكس الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، لا يتم تخزين فيتامين C في الجسم وعادة ما يتم التخلص من أى فائض مع البول، ومع ذلك يمكن أن تتراكم الكميات المفرطة فى الأنسجة، مما قد يؤدى إلى مشاكل مرضية.

يمكن أن يسبب الكثير من الفيتامين فى تهيج المعدة، مما يؤدى إلى مشاكل فى الجهاز الهضمى مثل الغثيان والإسهال، وفي بعض الحالات الأخرى، قد يتطور إلى طفح جلدى.

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الحديد معدن حيوى يلعب دورًا في تكوين خلايا الدم الحمراء، وبدونه لا يمكن للجسم إنتاج خلايا الدم الحمراء التى تنقل الأكسجين إلى أعضائنا.

يتم تخزين الحديد الزائد في أعضاء مثل البنكرياس والكبد والقلب، وعلى عكس بعض الفيتامينات والمواد المغذية الأخرى لا يمكن إفراز جرعة كبيرة من الحديد عن طريق البول أو البراز، وسوف تتراكم في أنسجة الجسم، مما يؤدي إلى الغثيان والإسهال وتلف الكبد والجفاف.



الاثار الجانبية عند الافراط فى المكملات الغذائية

فيتامينA هو أحد مضادات الأكسدة، وهو ضرورى للبصر الجيد والجلد الصحي والجهاز المناعي وقابل للذوبان في الدهون، ويتم تخزين معظم الفيتامين في الكبد وأنسجة الجسم الأخرى لاستخدامها لاحقا.

يمكن لفيتامين أ بكميات كثيرة أن يؤدي إلى الدوار والغثيان والصداع والغيبوبة وحتى الموت، الفائض من الفيتامين في المرأة الحامل قد يسبب تشوهات خلقية، أيضا الشفاه الجافة هي عادة أول علامة على جرعة زائدة من فيتامين أ، تليها جفاف الغشاء المخاطى للأنف والعينين.

الزنك هو معدن موزّع فى أعضاء الجسم وأنسجته وسوائله، وهو عنصر حاسم فى الوظيفة الصحيحة لأكثر من 70 إنزيمًا، وعلى الرغم من عدم تخزين هذا المعدن في الجسم لفترة طويلة، من المهم تجديد مستوياته بانتظام، فقد يحدث تسمم بالزنك من خلال الإفراط في استخدام المكملات الغذائية، بالإضافة إلى أن تتناول الكثير من الزنك، قد يؤدى أعراضًا مثل الغثيان والصداع والقيء والإسهال.