اسرار الصحة التي يكشفها تنميل هذه المناطق في اليدين

يمكن اكتشاف اسرار الصحة الداخلية من خلال بعض الاشارات والاعراض الخارجية. ومنها مثلاً شكل اليدين والاصابع وبعض العلامات التي تظهر عليها مثل التنميل. فهذا يكشف بعض المشاكل الصحية مثل الارهاق ونقص الفيتامينات ومشاكل العمود الفقري واضطرابات الدورة الدموية وغيرها من اسرار الصحة المختلفة.

كيفية معرفة اسرار الصحة من خلال تنميل اليدين



يمكن اكتشاف بعض اسرار الصحة وخفاياها ومشاكلها من خلال اليدين وبعض الاعراض التي تظهر عليها فقط.



1 التعب الارهاق



الاعراض: يتم الشعور احياناً بتنميل في اصابع اليدين ومنتصف راحتها ورسغها وهذا قد يشير الى المعاناة من التعب والارهاق.

العلاج: الحل هو استعادة نمط حياة صحي والنوم لعدد ساعات كافية. ومن المفيد اللجوء الى بعض انواع التدليك التي تساعد على الشعور بالاسترخاء.

2 نقص الفيتامينات



الاعراض: يعتبر نقص الفيتامينات من ابرز اسرار الصحة التي يمكن ان تكشفها اليدان. وفي هذه الحالة يتم الشعور بتخدر رؤوس الاصابع تحديداً. وهذا يعني ان الجسم يحتاج الى كميات اضافية من الفيتامينات E وB1 وB6 وB12 وB3 الضرورية لعمل الاعصاب. وقد يشير الى فائض في الفيتامين B6.

العلاج: يجب في هذه الحالة تناول الاطعمة التي تحتوي على تلك الفيتامينات. كما يمكن الاستعانة بالمتممات الغذائية. ومن الافضل استشارة الطبيب واجراء الفحوصات اللازمة ايضاً.

3 مشاكل العمود الفقري



الاعراض قد يكشف حدوث مشكلة في العمود الفقري عدم مرور الدورة الدموية بشكل طبيعي في خنصر وبنصر اليد اليسرى.

العلاج: قد تحدث هذه المشكلة في حال الجلوس لوقت طويل امام شاشة الكومبيوتر او على المكتب. وهذا قد يحدث ضغطاً على الاقراص التي تربط بين الفقرات ويؤثر على اعصاب العمود الفقري. ولمنع ذلك من المفيد اللجوء الى بعض التمارين الرياضية او اليوغا او السباحة. ومن الضروري دائماً استشارة الطبيب لأن الفحوصات الطبية هي الاكثر قدرة على كشف اسرار الصحة بشكل دقيق.

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4 متلازمة النفق الرسغي



الاعراض: قد يدل على حدوث هذه المشكلة الخدر في اصابع الإبهام والسبابة والوسطى. ويعاني منها عادة الاشخاص الذين يقومون بعمل متكرر بواسطة اليد نفسها. فهذا يسبب انتفاخ الاوتار ويحدث ضغطاً على اعصاب راحة اليد ما يؤدي الى الشعور بالتنميل.

العلاج: لمنع حدوث هذه المشكلة التي يمكن كشفها من خلال اليدين يجب ممارسة بعض التمارين البسيطة بواسطتهما.

5 مشاكل الدم



من اسرار الصحة التي يمكن اكتشافها بواسطة اليدين ايضاً مشاكل الدورة الدموية. وفي هذه الحالة يتم الشعور بتصلب في اليد اليمنى. وهذا يدل على المعاناة من بعض امراض القلب والاوعية او على التغير المفاجئ في ضغط الدم او على تشنج تلك الاوعية. وهو ما يحد من دفق الدم الى الاطراف.

العلاج: لتحسين الدورة الدموية يجب ممارسة التمارين الرياضية باعتدال. وفي الحالات الصعبة من الضروري استشارة الطبيب.

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اسرار الصحة تكشفها القدمان ايضاً



لا يقتصر اكتشاف الامراض على اليدين واصابعهما فقط، بل يمكن اصابع القدمين ايضاً ان تعلنا المعاناة من بعض المشاكل الصحية مثل احد نوعي السكري.

السكري

الاعراض: عادة ما يعاني المصابون بمرض السكري من تنميل في القدمين ينتقل من الفخذين الى مختلف انحاء الجسم وخصوصاً الجزء الايسر منه. وهذا يرتبط بتراجع دفق الدم في هذه الاجزاء والى تلف في النهايات العصبية والالياف.

العلاج: في حال المعاناة من النوع الاول من داء السكري يجب تلقي حقن الانسولين. اما في حال تبين ان المرض هو النوع الثاني من السكري فالأفضل مراجعة الطبيب لمعرفة الطرق التي تمنع تفاقم اعراضه. وهكذا يمكن اكتشاف بعض اسرار الصحة من خلال القدمين ايضاً.