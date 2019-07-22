علماء يكشفون عن المسبب الرئيسي للوفاة المبكرة لدى المصابات بداء السكري

سيدني - لايف ستايل
وجدت مجموعة من علماء أستراليين وبريطانيين، أن داء السكري من النوع الأول هو الأكثر خطورة على النساء، حيث أنه يزيد من خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة 47 ٪، في الوقت نفسه، يزيد مرض السكري من النوع 2 من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء بنسبة 9 ٪.
قام العلماء بتحليل بيانات أكثر من 15 مليون شخص، ووجدوا أن السكري مرتبط بخطر الإصابة بقصور القلب لدى النساء، وأيضًا بالوفاة المبكرة، بحسب ما نقلته صحيفة "ميديكال إكسبرس".
ووفقا للباحثين، قد يكون هذا النمط بسبب زيادة خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي عند النساء المصابات بداء السكري. بالإضافة إلى ذلك، فإن جسم المرأة يسيطر على معدل السكر في الدم بشكل أسوأ مقارنة بالرجال.
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في وقت سابق، أشار طبيب مختص إلى أن الفطر، له تأثير فعال لمن يعانون من مرض السكري، كذلك يعتبر مضادًا فعالا لشتى الأورام.
هذا وساعد الأطباء البلجيكيون أربعين متطوعًا على التخلص من مرض السكري من النوع الثاني، وخفض نسبة الكوليسترول في الدم، وتحسين وظائف الكبد، مستخدمين ثقافات البكتيريا من جنسAkkermansia.
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