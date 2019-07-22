شكرا لقرائتكم خبر عن هدى أعصابك.. أعشاب طبيعية هتعالج القلق والتوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتيجة الضغوطات اليومية قد نتعرض للقلق والتوتر الزائد مما يؤثر على حياتنا وصحتنا النفسية والجسدية، فقد اثبتت الدراسات والأبحاث أن القلق يزيد من خطر الاصابة بالأمراض المزمنة ومنها أمراض القلب والضغط.

وحسب ما ذكره موقع thecut فأن هناك بعض السوائل والأعشاب الطبيعية التى تعالج القلق وتعمل على استرخاء الجسم.

الشاى الأخضر

يحتوى الشاى الأخضر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تهدئة الاعصاب وعلاج القلق والتوتر، وينصح بتناول الشاى الأخضر مرتين فى اليوم فى حالة الاصابة بالتوتر الشديد.

البابونج



بابونج

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من الأعشاب الطبيعية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الامراض والفيروسات ، كما انه يساعد على الاسترخاء والهدوء .

الزنجبيل

واحد من أبرز أنواع الاعشاب الطبيعية التى تساعد على علاج القلق والتوتر، وينصح عموما نظرا لاحتوائه على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.

النعناع



نعناع

يحتوى النعناع على بعض الخصائص التى تعمل على ارتخاء الاعصاب والحد من التوتر والقلق، كما انه يساعد على النوم دون أرق.