شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من الربو.. 7 أطعمة مفيدة لصحتك غنية بالفيتامينات وتمنع النوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الربو مرضًا تنفسيًا، يصيب عددا كبيرا من الأطفال والكبار أيضًا، وللتغذية دور مهم للحد من أزمة الربو، لذا يحتاج الأشخاص الذين يعانون من الربو إلى تضمين بعض الأطعمة في نظامهم الغذائي، لتحسين صحتهم، وأعراض الربو بشكل عام.

وأظهرت الدراسات أن تناول الأطعمة المصنعة، بدلاً من الأطعمة الطازجة، يزيد من حالات الربو، حيث يجب على المرضى، تناول نظام غذائي متوازن يتضمن الفواكه، والخضراوات الطازجة، ويحتاج المرء إلى أن يضع في اعتباره أن بعض الأطعمة تسبب الحساسية، التي يمكن أن تؤدي إلى أعراض الربو.

ووفقا لصحيفة "boldsky"، تحدث حساسية الطعام، عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع بروتينات معينة في الطعام، ما قد يؤدي إلى ظهور أعراض الربو، فالأطعمة التي تحتوي على فيتامين "أ"، وفيتامين" د"، وبيتا كاروتين، والماغنيسيوم، والأحماض الدهنية أوميجا 3، والفيتامينات، والمعادن الأخرى، تساعد على التحكم فى الربو بشكل فعال.

الأطعمة التي يجب تناولها إذا كنت تعاني من الربو:1. التفاح

التفاح غني بفيتامين" أ "، وفيتامين C، والماغنيسيوم، ووفقا لدراسة بحثية في مجلة التغذية، فإن التفاح يقلل من خطر الإصابة بالربو، ويحسن وظائف الرئة.



الخضروات والفواكه

2. الفواكه والخضراوات

إن تناول مجموعة متنوعة من الفواكه، والخضراوات، يمكن أن يقلل من أعراض الربو، لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة، مثل فيتامين C وفيتامين E والبيتا كاروتين، كما أن تناول الأطعمة التي تحتوي على ألوان قوس قزح مثل الفواكه، والخضار، ذات اللون البرتقالي والأحمر والبني والأصفر والأخضر، لن يؤدي فقط إلى تقوية جهاز المناعة لديك، بل سيقلل أيضًا من معدلات نوبات الربو.

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تناول السلمون

3. الأحماض الدهنية "أوميجا 3"

الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة وبعض مصادر النبات، مثل بذور الكتان، والمكسرات، يجب أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي، وفقًا للمجلة الأمريكية لطب الجهاز التنفسي، فإن تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، يقلل من شدة الربو، ويحمي الآثار الضارة للتلوث الداخلي عند الأطفال.



الموز

4. الموز

يقال إن الموز يقلل من الصفير لدى الأطفال المصابين بالربو، بسبب نسبة الأكسدة الغنية ومحتوى البوتاسيوم في الفاكهة، وفقًا لمسح نشر في المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي، يساعد تناول الموز على تحسين وظائف الرئة عند الأطفال المصابين بالربو.

5. الأطعمة الغنية بفيتامين (د)

تشمل المصادر الغذائية لفيتامين (د)، الحليب، وعصير البرتقال، والسلمون، والبيض، مما قد يقلل من عدد نوبات الربو لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 15 عامًا، ومن المعروف أن فيتامين (د)، يقلل من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، ويحسن الرئة، لدى الأطفال، والبالغين، الذين يعانون من الربو.

6. الأطعمة الغنية بالماغنيسيوم

وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 19 عامًا، والذين لديهم مستويات منخفضة من الماغنيسيوم في أجسامهم، يعانون من ضعف وظائف الرئة، لذا فعليهم تناول الماغنيسيوم عن طريق تناول الأطعمة مثل الشيوكولاته الداكنة، وبذور اليقطين " قرع العسل " أو اللب الأبيض، وسمك السلمون، والسبانخ.

7. الأطعمة الغنية بفيتامين A

أظهرت دراسة نشرت في مجلة Journal Medicine أن الأطفال الذين يعانون من الربو لديهم مستويات منخفضة من فيتامين A مقارنة بالأطفال الذين لا يعانون من الربو، لذا عليهم بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين "أ "، مثل الجزر والقرنبيط والبطاطا الحلوة والخضار الورقية.