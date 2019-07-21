شكرا لقرائتكم خبر عن علامات لو ظهرت عليك تدل على إصابتك بالتهاب الخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الخصية من المشاكل الصحية المزعجة التى يتعرض لها عدد كبير من الرجال ويكون ذلك نتيجة الاصابة بعدوى بكتيرية أو فيروسية، مما يسبب ألم شديد وتورم فى الخصية، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن أبرز أعراض التهاب الخصية هى: 1: ألم شديد فى الخصيتين أو فى إحداهما 2:ارتفاع شديد فى درجة الحرارة. 3:الغثيان والقئ. 4:ألم عند التبول. 5:وجود دم فى السائل المنوى. 6: تضخم البروستاتا. 7: يؤثر التهاب الخصية على الفخدين مما يسبب التهاب الجلد وألم شديد. Advertisements

التهاب الخصية وهناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بالتهاب الخصية منها: 1:التشوهات الخلقية فى المسالك البولية تزيد من خطر الإصابة بالتهابات الخصية. 2:عدم تناول لقاح النكاف، يسبب زيادة خطر الاصابة بالتهاب الخصية. 3: التهابات المسالك البولية أو التعرض لعدوى متكررة فيها. 4: وجود جراحة سابقة فى الأعضاء التناسلية أو المسالك البولية. 5:وجود تاريخ من الأمراض المنقولة جنسيا. عند ظهور أى من الأعراض يجب زيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب للحالة وتجنب حدوث أى مضاعفات.

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