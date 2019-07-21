الشيخة شما بنت سلطان تحصد تكريمًا عالميًا من معهد "مولر" في كلية "تشرشل"

حصلت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، خريجة برنامج ماجستير قيادة الاستدامة من جامعة كامبريدج، على تكريم خاص من معهد "مولر" المرموق في كلية "تشرشل"، الذي يجمع كوكبة من أهم القادة ورواد الأعمال في العالم.



وتقديراً لجهودها المتميزة في ريادة الاستدامة، عُرِضت مقولة الشيخة شما: "تقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية العمل على إيجاد عالم أفضل لأجيال المستقبل"، في حرم المعهد بجانب مجموعة أقوال مأثورة لمشاهير وقادة عالميين معروفين، منهم ميشيل أوباما و"السير" ونستون تشرشل.

ويلخص اقتباس الشيخة شما سجلها الحافل والمتميز من الإنجازات التي أسهمت في دعم وتعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك مبادراتها المؤثرة ضمن قطاعات الأعمال والتعليم والعمل الإنساني.

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ومن موقعها كرئيس تنفيذي لمؤسسة "تحالف من أجل الاستدامة العالمية"؛ تسهم الشيخة شما في توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص لتطوير حلول مستدامة في مختلف القطاعات.

كما أسّست مؤسسة "حلقة الأمل"، وهي غير ربحية تسعى لتمكين الشباب والنساء وتغيير حياتهم إلى الأفضل من خلال التعليم وتشجيع محو الأمية.

وتقف هذه المؤسسة وراء كثير من المبادرات المجتمعية البارزة مثل "تبون تقرون؟"، التي تهدف إلى تعزيز قدرة الأطفال المرضى في المستشفيات على الشفاء وإعادة التأهيل وتحسين حالتهم النفسية والصحية عبر القراءة، إذ نجحت المبادرة في جمع تبرعات كُتب تجاوزت 8500 كتاب، وُزِّعت على الأطفال المرضى.

وقدّمت المؤسسة أيضاً مبادرة "منارة الأمل" التي وزعت 10000 مصباح تعمل بالطاقة الشمسية للأطفال في 10 دول، وحظيت بتكريم خاص في قمة "حلول الأمم المتحدة" لعام 2018.

وأنشأت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان المجلس التنفيذي لتمكين المرأة الذي يهدف إلى تمكين النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين في قطاع الأعمال بدولة الإمارات.

وأُزيح الستار عن اقتباس الشيخة شما، السبت، في معهد "مولر" بحضور زملائها من خريجي برنامج الماجستير، بمن فيهم السيدة جيليان سيكريت، الرئيسة التنفيذية للمعهد وزميلة كلية "تشرشل".

وبهذه المناسبة، قالت الشيخة شما: "أشعر بفخر كبير وأنا أقف اليوم هنا في حرم جامعة كامبريدج، لأشهد إزاحة الستار عن اقتباس من أقوالي يُعرَض بجانب أقوال مجموعة من أهم القادة العالميين الذين أسهموا في صناعة التغيير بعالمنا".

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وأضافت: "يشرفني كوني سيدة إماراتية أن أمثّل وطني وأترك بصمة مؤثرة في هذا الصرح التعليمي البارز، وآمل في أن تكون كلماتي مصدر إلهام لقائدات المستقبل من العالم العربي وسائر بقاع الأرض، ولجميع الزوار أو الطلبة الذين يتابعون دراستهم في هذه المؤسسة التعليمية المرموقة".

وتابعت الشيخة شما: "يشرفني أيضاً أن أشارك هذه اللحظة المميزة مع زملائي في برنامج ماجستير قيادة الاستدامة بجامعة كامبريدج، الذين أخذوا على عاتقهم مهمة دعم وتعزيز مبادئ الاستدامة ومُثلها العليا.. ونحن كمجموعة قرّرنا العمل معاً لإرساء الأسس لمشروع عظيم سيترك أثراً إيجابياً في هذا العالم، ويوفر غداً أفضل للأجيال القادمة.

وأكدت في السياق ذاته: "سنشكّل فريقاً موحداً لتبادل خبرات الاستدامة ودعم المؤسسات الاجتماعية والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم في مسيرتها نحو الاستدامة، فهذه المؤسسات لا تمتلك الخبرات الكافية أو الأدوات اللازمة لتحقيق الاستدامة ولكنها دون شك تتمتع بإمكانيات واعدة وقدرة متميزة على دفع عجلة النمو والتقدم، والارتقاء بحياة شعوبها والمجتمعات التي تعمل فيها نحو الأفضل".

وأردفت الشيخة شما أن تحقيق الاستدامة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، وينبغي على كل فرد الالتزام بها لضمان تمتع الأجيال المقبلة بفرص وموارد بيئية مماثلة لتلك التي تحظى بها أجيال اليوم، بل حتى أفضل منها.

وأفادت: "شهدت خلال حياتي كثيراً من التطورات والإنجازات تتحقق، وكانت تبدو صعبة للوهلة الأولى، لذا أنا أؤمن بأننا قادرون على جعل المستحيل ممكناً فقط من خلال قوة العزيمة والتصميم ووضع أهداف محددة ورؤية واضحة".

من جانبها، قالت جيليان سيكريت، الرئيسة التنفيذية لمعهد "مولر": "تشرفت بمعرفة الشيخة شما كزميلة دراسة في برنامج ماجستير قيادة الاستدامة بجامعة كامبريدج؛ حيث جمعنا شغف مشترك ومسؤولية موحدة تجاه بناء مستقبل الأجيال القادمة، وحرصنا على تبني ودعم أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في مجال الأعمال والقطاع الأكاديمي.

وأضافت: "لطالما شكّلت الاقتباسات المعلقة على جدران المعهد مصدر إلهام لآلاف القادة العالميين وطلاب العلم ذوي الرؤى الطموحة في كامبريدج، ونأمل في أن تلهم كلمات الشيخة شما الآخرين على التحلي بمبادئ القيادة المسؤولة بما يسهم في بناء عالم أفضل".

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