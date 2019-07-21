س وج.. هل الإصابة بتكيس المبيض يتسبب فى العقم؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكيس المبيض من الأشياء الكثيرة التى يصاب بها الكثير من الفتايات والنساء، وهذا الأمر يتسبب فى الكثير من الأعراض التى يجب التعرف عليها لتجنب هذا الأمر وعلاجه، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "healthline".

ما أعراض الإصابة بتكيس المبيض؟ هناك العديد من الأعراض التى تشير إلى إصابة النساء والفتيات بتكيس المبيض ومنها: -عدم انتظام موعد نزول الدورة الشهرية. -ظهور شعر كثيف فى بعض اماكن الجسم وخاصة الوجه. -عصبية شديدة. -توتر والقلق. -الأرق أى عدم القدرة على النوم الجيد. -زيادة فى الوزن بشكل ملحوظ. Advertisements -ارتفاع نسبة ضغط الدم. -نزيف شديد من الرحم. -زيادة فرص الإصابة بمرض السكر. -تأخر الانجاب. ما الطرق التى تكشف الإصابة بتكيس المبيض؟ ما الطرق التى تكشف الإصابة بتكيس المبيض؟

هناك العديد من الطرق فى البداية الاعراض السابق ذكرها بالاضافة إلى إجراء سونار يكشف تواجد التكيس وإجراء بعض التحاليل الطبية اللازمة الهرمونية التى توضح نسبة الهرمونات بالجسم. ما طرق علاج تكيس المبيض؟ ما طرق علاج تكيس المبيض؟

تعتمد طرق العلاج على ضرورة ارتفاع نسبة هرمون الاستروجين فى الدم، لأن انخفاضه يتسبب فى الكثير من المشاكل الصحية وظهور تكيس المبيض، مع تناول بعض العلاجات كحبوب منع الحمل التى تهدف للتخلص والقضاء على هذا الأمر مع تنظيم الدورة الشهرية، ولكن بعض الحالات تستلزم إجراء جراحة للقضاء على تكيس المبيض واستئصاله وذلك لزيادة فرص الإنجاب.

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