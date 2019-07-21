إنفوجراف.. 5 أسرار وراء طول الأعمار في الصين

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت دراسات عديدة أن هناك 5 أشخاص تقريباً من بين كل مليون صيني تفوق أعمارهم الـ100 عام، في البلد الذي يقارب عدد سكانه المليار ونصف المليار نسمة، فضلا عمن تجاوزت أعمارهم الـ80 والـ90 عاما.
وأوضحت المصلحة الوطنية الصينية للإحصاء أن العمر المتوقع للصينيين تجاوز متوسط العمر المتوقع في البلدان ذات الدخول العالية نسبيا، مما يعكس الإنجاز الكبير الذي حققته الصين فيما يتعلق بتحسين الرعاية الطبية والارتقاء بمستويات المعيشة.
الإنفوجراف التالي يستعرض 5 عوامل رئيسية وراء طول أعمار الصينيين..
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