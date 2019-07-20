إنفوجراف.. أنواع العلاج في الطب الصيني

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتبر الطب الصيني التقليدي واحدا من أقدم الأنظمة العلاجية في العالم، وشهِد مراحل تطور عدة خلال آلاف السنين، حتى حظي بشعبية كبيرة في الغرب مؤخراً.
ويُستخدَم الطب الصيني لعلاج كثير من الأمراض مثل الربو والسرطان والعقم، وذلك عبر الاستعانة بأنواع مختلفة من العلاجات لاستعادة الصحة.
الإنفوجراف التالي يستعرض أهم أنواع العلاج في الطب الصيني..
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