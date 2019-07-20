شكرا لقرائتكم خبر عن رجيم القهوة.. شرب 3 فناجين بدون سكر ولبن يخفض وزنك لكن بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تحد القهوة من الشهية، وتعزز عملية الأيض، لكن هل سيساعدك حقًا فى التخلص من الوزن؟ قال موقع Health إن القهوة تتميز بعدد من الفوائد الصحية، كما أن الاستمتاع بفنجان قبل التمرين، يؤدى إلى نتائج لياقة أفضل، الآن أصبحت القهوة المكون الرئيسى لخطة فقدان الوزن التى يشار إليها باسم "حمية القهوة".



تناول القهوة بدون لبن او كريمر

ما رجيم القهوة؟

تتضمن الخطة التى تستند إلى كتاب 2017 The Coffee Lover’s Diet من قبل الدكتور بوب أرنو، شرب ما لا يقل عن ثلاثة أكواب من القهوة المحمصة الخفيفة يوميًا، وذلك بسبب ارتفاع نسبة مضادات الأكسدة فى البوليفينول، حيث ترتبط بوليفينول القهوة بتقليل خطر الإصابة بعدد من الأمراض، بما فى ذلك داء السكرى من النوع الثانى، وبعض أنواع السرطان.

فى الواقع يمكنك تناول قدر ما تشاء من القهوة، إما منزوعة الكافيين، أو المحتوية عليه، طالما كنت تشرب ثلاثة كوب كحد أدنى.



القهوة

كتب الدكتور أرنوت الكثير من الأبحاث فى الكتاب حول قدرة القهوة على سد الشهية، وتقليل امتصاص الدهون، وزيادة التمثيل الغذائى، وتحسين الدورة الدموية، وحرق الدهون.

بعض الفوائد التى يروج لها الدكتور أرنوت مرتبطة بالكافيين، فى حين أن البعض الآخر ينطبق على القهوة منزوعة الكافيين ينصح بعدم وضع السكر، والكريم، والحليب، خاصة أن هذا الأخير يقلل من امتصاص البوليفينول.



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وقال الموقع إنه مهتم بثمرة نبات القهوة الكاملة، ويوصى باختيارات القهوة من المناطق المرتفعة، ذات التربة البركانية الغنية القريبة من خط الاستواء، والتى تنتج أكثر مضادات الأكسدة، تحتل إثيوبيا، وكينيا، وكولومبيا، والبرازيل، المرتبة الأولى.

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وأضاف التقرير أنه بصرف النظر عن الفناجين الثلاثة اليومية، فإن ما تبقى من الخطة يشبه نظم فقدان الوزن الأخرى، إنه ينطوى على تجنب الكربوهيدرات المكررة ، والأطعمة المصنعة، مع اتباع العديد من مبادئ الحمية المتوسطية، مع تناول السعرات الحرارية حوالي 1500 في اليوم الواحد ،يشتمل الكتاب أيضًا على وصفات تشبه إلى حد كبير كتاب الحمية التقليدية.

هل يمكن لنظام رجيم القهوة تعزيز فقدان الوزن؟

نظرًا للفوائد المذكورة أعلاه، والتى تدعمها الأبحاث، فقد يكون ذلك مفيدًا، لكن مع ذلك ضع فى اعتبارك بعض النقاط المهمة:

أولاً : تناولها على مدار اليوم دون النظر إلى بقية نظامك الغذائى، لن يؤدى على الأرجح إلى نتائج، يمكن ببساطة أن يصبح تغيير وجبات الطعام والوجبات الخفيفة، مع القهوة السوداء شكلاً من أشكال القيود التي تحرم جسمك من العناصر الغذائية، بالإضافة إلى استهلاك الطاقة العقلية والبدنية، بمعنى آخر، ليس فقط القهوة بحد ذاتها، ولكن توازن نمط الأكل بشكل عام هو مفتاح فقدان الوزن.

ثانيا : بالنسبة لبعض الناس، يمكن أن تسبب القهوة تهيج الجهاز الهضمى، بما فى ذلك حرقة المعدة، واضطراب فى المعدة، الكثير من الكافيين يمكن أن يزيد أيضًا من ضغط الدم، ويسبب القلق، ونبض القلب السريع، و التعب، والجفاف، ويتداخل مع النوم.

ثالثا : بشكل عام، أنصح الناس بقطع جميع الكافيين قبل النوم بـ6 ساعات على الأقل، من المهم أيضًا تناول كمية ثابتة من الكافيين يوميًا.

رابعا: أن القهوة مفيدة بالنسبة لك، لكنها يمكن أن تؤدي الكثير إلى الآثار الجانبية غير مرغوب فيها، إذا كنت من محبى القهوة، فاستمتع بتوازن صحى، لكن إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، فاستمر في التركيز على الصورة الأكبر، الأكل الصحى، والنشاط، والحصول على قسط كاف من النوم، وعدم الاجهاد،والتى لا تزال الركائز الأساسية لفقدان الوزن الصحى.