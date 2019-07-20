زوجة ملك ماليزيا السابق تتحدى شائعات الطلاق بفيديو جديد على مواقع التواصل

نشرت أوكسانا فيوفودينا، ملكة الجمال الروسية، وزوجة ملك ماليزيا السابق، فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لهما وهما يتحدثان عن قوة علاقتهما، بعد وقت قصير من إعلان أن الزوجين قد انفصلا، حيث تُبلغ أوكسانا البالغة من العمر 27 عامًا المشاهدين في الفيديو، عن مدى حُبّها لزوجها السلطان محمد الخامس، قائلةً: "سأعتني به، وبالطبع أريد أن أكون الشخص الأخير في حياته، وأريد أن أعيش معه حتى نهاية حياتي"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

اقرأ أيضا:

الروسية أوكسانا تعلن ولادة طفلها من ملك ماليزيا السابق

ثم يتحدّث السلطان محمد عما يعتبره أهم الأجزاء في علاقتهما؛ وهي "الأطفال والصبر والتفاهم"، قائلًا: "الأطفال هم الأكثر أهمية لأنهم يواصلون إرثك"، وفي موضوع الحب، قال: "نعم، نعم جيد، الحب جيد، ولكن بعد 15 و20 عامًا سيتغلب الصبر والتفاهم على الحب بالفعل".

Advertisements

وليس من الواضح متى أو أين تم تصوير الفيديو، أو من كان الجمهور المقصود، وكان يتحدث كلا الشريكين باللغة الإنجليزية، على الرغم من أنها ليست اللغة الأم للزوجين، ويبدو أيضًا أن مقطع الفيديو هو جزءٌ من مقطع فيديو أطول، على الرغم من أن أوكسانا لم تنشر سوى جزء قصير منه عبر الإنترنت، ولا يبدو أن أوكسانا حامل في اللقطات، ما يزيد من احتمال تصويره قبل زفافهما.

قد يهمك ايضاً:

نهاية قصة الحب الأسطورية بين ملك ماليزيا وسندريلا الروسية

روكسان أجيرو ترفق الشعر بمعزوفات جبال الألب في مسرح محمد الخامس