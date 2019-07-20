هل يسبب فيتامين E زيادة الوزن؟ اعرف الحقيقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخشى الكثيرون من تناول بعض المكملات الغذائية مثل فيتامين E خوفا من اكتساب الوزن، ولكن فى الحقيقة هو مادة قابلة للذوبان، يتم امتصاصها فى دهون الجسم لتكون فعالة، لكنها لا تسبب تكون الدهون.
يستخدم الجسم فيتامين E أو هـ فى علاج العديد من المشاكل، فقد يساعد على تعزيز الجهاز المناعي، كما يعمل كمضاد للأكسدة، مما يساعد على تقليل تلف الخلايا.
فى حين أن هناك بعض الجدل حول ما إذا كان فيتامين E يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب أو علاج السرطان والاضطرابات العصبية، تتفق معظم الدراسات على أن الإفراط فى تناول فيتامين E يمكن أن يكون ضارًا، لذلك عليك استشارة الطبيب حول الجرعة المناسبة والآثار الضارة المحتملة قبل البدء في تناول أى دواء، خاصة إذا كان لديك أى حالة مرضية، وتتناول أدوية بالتزامن معه.
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